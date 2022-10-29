استاد هزاع بن زايد.. تميمة حظ الأهلاوية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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يمثل استاد هزاع بن زايد، بمدينة العين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تميمة الحظ لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي المصري، بعد أن شهد هذا الملعب تتويج الفريق الأحمر ثلاث مرات بلقب كأس السوبر المصري.

وشهد استاد هزاع بن زايد، أمس، تحقيق الأهلي للقب السوبر المصري للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والثالثة له على هذا الملعب، بعد أن فاز على منافسه التقليدي، الزمالك، بهدفين دون رد، أحرزهما البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد.

وتلعب نتيجة هذه المباراة دوراً مهماً في أداء الفريقين خلال بطولة الدوري المحلي الممتاز، حيث إنها تعد دفعة معنوية كبرى لفريق الأهلي، بعد الإخفاقات التي عانى منها خلال الفترة الماضية، وخرج من الموسم الماضي صفر اليدين، وخسر بطولة الدوري لصالح الزمالك، وكذلك بطولة كأس مصر، إضافة إلى خسارته في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

واطمأنت جماهير الأهلي على الفريق والصفقات الجديدة، وأكدت على عودة الفريق إلى الانتصارات على يد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد، والذي تفوق على البرتغالي المخضرم، جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، ونجح في قراءة المباراة جيداً واستغلال أخطاء المنافس، ليحقق أول لقب له مع الفريق.

ولم يكن هذا الانتصار الوحيد الذي يحققه الأهلي على استاد هزاع بن زايد، حيث شهد الملعب نفسه الانتصار الأول للفريق الأحمر في عام 2015، عندما توج بلقب كأس السوبر المحلي، في المرة الأولى التي أقيمت فيها مباراة السوبر خارج مصر، وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-2)، وأحرز عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي هدفين لصالح الفريق الأحمر، فيما أحرز مؤمن زكريا الهدف الثالث، بينما أحرز الثنائي عمر جابر ومحمود عبد المنعم (كهربا) هدفي الزمالك.

أيضاً، كان ملعب هزاع بن زايد شاهداً على تتويج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري في العام 2017، على حساب فريق المصري البورسعيدي، ونجح الأهلي في إنهاء المباراة لصالحه بهدف دون رد، أحرزه اللاعب المغربي وليد أزارو.

وبعيداً عن الألقاب المحلية، كان استاد هزاع بن زايد فأل حسن على فريق الأهلي المصري، في مبارياته التي خاضها أمام الفرق الأوروبية، فقد شهد هذا الملعب تفوق الفريق الأحمر على فريق روما الإيطالي بنتيجة (4-3) في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عام 2016، كما شهد استاد هزاع بن زايد انتصار الأهلي على أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد في مباراة اعتزال قائد الأهلي السابق حسام غالي في عام 2018.

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