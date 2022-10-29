فيريرا: الأخطاء سبب خسارة الزمالك للسوبر المصري

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي - تصوير - سالم خميس - سيف الكعبي

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أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة السوبر المصري التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد في الإمارات، كانت بها كثافة عالية من اللعب وحماس كبير من الفريقين.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «الزمالك ارتكب بعض الأخطاء والجهاز الفني قام بالتغيير بين الشوطين، والفريق بدأ الشوط الثاني بصورة جيدة في حين كان الأهلي يدافع ولم يهدد مرمى فريقي».

وأضاف: «إن الزمالك بمرور الوقت دفع بلاعبين أكثر في الهجوم، ولكن الفريق لم يحالفه التوفيق، بالرغم من أن الفريق هاجم بقوة لتسجيل هدف»، وشدد على أن الزمالك قدم مباراة جيدة رغم الخسارة.

وقال فيريرا: «إصابة أحمد فتوح أجبرتنا على تغيير شكل الفريق لأنه لاعب كبير ومؤثر، والزمالك تلقى هدفاً وكان علينا تحريك الفريق للظهور بشكل أفضل هجومياً، وبالفعل كنا أفضل في الشوط الثاني، وأهدرنا العديد من الفرص، والأهلي فريق كبير واستغل الفرص التي سنحت له واستغل المساحات».

وأضاف فيريرا، قائلاً: «الأهلي سجل هدفه الثاني في الوقت الذي كان يهاجم فيه الزمالك للتعديل، وندافع بثنائي دفاعي فقط، ولم نستطع العودة بالرغم من أن الزمالك كان أفضل لفترات طويلة، وهذا أمر غير عادل بالنسبة لنا».

وأردف: «أهنئ اللاعبين على الأداء وأشكرهم على مجهودهم وأشكر الجماهير على حضورهم ودعمهم الكبير، السوبر معروف أنه يقام بين بطل الدوري والكأس ونحن أبطال البطولتين، وأمامنا مباراة بعد أيام في الدوري وعلينا استكمال مسيرتنا ومواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة».

وشدد فيريرا على أن هذه هي الهزيمة الأولى للفريق منذ مباراة طلائع الجيش وهذا أمر وارد، خاصة وأن الخسارة من إيسترن كومباني كانت بالفريق الثاني وليس الفريق الأساسي، مشيراً إلى أن الزمالك سيسير على نفس النهج لأن مباريات النهائيات لها ظروف خاصة، والأهلي فريق كبير حتى إذا كان الزمالك متفوقاً عليه في آخر موسمين.

وقال فيريرا: «الخسارة لن تؤثر علينا وسنحارب من أجل استكمال مسيرة البطولات لأن الزمالك فريق كبير، وأي لقب بالنسبة لي مهم، وحزين لخسارة السوبر ولكنها لن تحبطنا أو تؤثر علينا، الهزيمة من الأهلي ستساعدنا في أن نكون أفضل في الفترة المقبلة وأن نظهر بشكل أفضل، ونحن نمتلك فريقاً قادراً على التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة وهذا ما سنعمل عليه».

وأوضح فيريرا أن عبدالله جمعة لم يشارك بعد إصابة أحمد فتوح لأنه لم يشارك في عدد كبير من التدريبات خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة وفضّل عدم الدفع به.

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