كولر: تتويج الأهلي باللقب مكافأة للاعبين

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي - تصوير - سالم خميس - سيف الكعبي

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قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الأهلي بلقب ‏السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ‏ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، بمثابة المكافأة للاعبين بعد المجهود الكبير ‏الذي بذلوه طوال الفترة الماضية.

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وأضاف كولر: «عملنا بقوة منذ أن توليت المسؤولية من أجل تحقيق طموحات الجماهير والفوز ‏بالألقاب، واليوم حققنا بطولة السوبر المصري وهو إحساس وشعور رائع بالنسبة لي أن أحقق ‏بطولة في بداية مسيرتي مع الأهلي».

وواصل كولر حديثه: «مع بداية الشوط الثاني الزمالك ضغط بقوة وأجرينا بعض ‏التبديلات والتي أعادت السيطرة للفريق من جديد خلال المباراة التي تعد الأولى في الفترة الأخيرة التي ‏يخوضها الأهلي في حضور جماهيري كامل بالمدرجات، وأشكر الجميع في الإمارات لإتاحة ‏هذه الفرصة لنا للعب أمام هذا العدد من جماهيرنا».

وأكد مارسيل كولر أن اللقاء القادم للأهلي هو مباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز وهو ما ‏سيركز عليه الفريق مباشرة بعد العودة إلى القاهرة.‏

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