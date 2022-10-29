كولر: تتويج الأهلي باللقب مكافأة للاعبين
قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، بمثابة المكافأة للاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الفترة الماضية.
وأضاف كولر: «عملنا بقوة منذ أن توليت المسؤولية من أجل تحقيق طموحات الجماهير والفوز بالألقاب، واليوم حققنا بطولة السوبر المصري وهو إحساس وشعور رائع بالنسبة لي أن أحقق بطولة في بداية مسيرتي مع الأهلي».
وواصل كولر حديثه: «مع بداية الشوط الثاني الزمالك ضغط بقوة وأجرينا بعض التبديلات والتي أعادت السيطرة للفريق من جديد خلال المباراة التي تعد الأولى في الفترة الأخيرة التي يخوضها الأهلي في حضور جماهيري كامل بالمدرجات، وأشكر الجميع في الإمارات لإتاحة هذه الفرصة لنا للعب أمام هذا العدد من جماهيرنا».
وأكد مارسيل كولر أن اللقاء القادم للأهلي هو مباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز وهو ما سيركز عليه الفريق مباشرة بعد العودة إلى القاهرة.