مؤمن زكريا سر غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي - تصوير - سالم خميس - سيف الكعبي

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حرص محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك على اصطحاب مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق من مدرجات استاد هزاع بن زايد عقب انتهاء لقاء السوبر، كي يحتفل مع لاعبي الأحمر باللقب.

وغاب شيكابالا عن الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الأهلي لفريق الزمالك أثناء تسلم ميداليات المركز الثاني من أجل مساعدة مؤمن زكريا في الوصول لمنصة التتويج والاحتفال مع لاعبي الأهلي.

وتمكن الأهلي من حصد لقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد هزاع بن زايد في العين.

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