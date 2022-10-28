إنجاز تاريخي.. الأهلي يصل للفوز رقم 100في تاريخ مبارياته أمام الزمالك

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي - تصوير - سالم خميس - سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالعين، ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة رقم 12 في تاريخه، ويحقق الفوز رقم 6 على الزمالك في البطولة، والفوز رقم 100 على الأبيض عبر تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات.

حقق الأهلي الفوز في 99 مباراة قبل لقاء السوبر، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، 16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وثلاث مرات فوز في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 هدفاً، مقابل 242 هدفاً للزمالك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز