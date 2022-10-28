الأهلي يضرب الزمالك بثنائية.. ويتوج بلقب السوبر المصري

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي - تصوير - سالم خميس - سيف الكعبي

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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حصد لقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد هزاع بن زايد بالعين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وحمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد، ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وزكريا الوردي ومحمد أشرف «روقا» وإمام عاشور وعمر جابر وأحمد مصطفى «زيزو» وسيف الجزيري.

في حين بدأ الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي وأكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وشادي حسين.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين، وسنحت أول فرصة للزمالك في الدقيقة الرابعة عن طريق هجمة منظمة بين الجزيري وزيزو ولكن محمد الشناوي أنقذ الموقف، وكاد محمد عبدالغني أن يحرز هدف التقدم للزمالك من رأسية ولكن الشناوي تصدى لها، وفي الدقيقة الثانية عشرة أشهر الحكم البطاقة الصفراء لزكريا الوردي للخشونة، وفي الدقيقة 15 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لحمدي فتحي للخشونة مع إمام عاشور، وسدد أحمد مصطفى «زيزو» كرة من على حدود منطقة جزار الأهلي تصدى لها الشناوي.

وسنحت أول فرصة للأحمر من رأسية لمحمد عبدالمنعم علت عارضة مرمى محمد عواد، وشهدت الدقيقة 23 أخطر فرصة للأهلي بعدما توغل داخل منطقة جزاء الزمالك، ومرر كرة لمحمد طاهر سددها فوق العارضة، وفي الدقيقة 29 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لأحمد عبدالقادر للتمثيل للحصول على ركلة جزاء داخل منطقة جزاء الزمالك، ودفع البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك بسيد عبدالله «نيمار» بدلاً من أحمد فتوح الذي تعرض للإصابة.

وفي الدقيقة 40 أحرز البرازيلي برونو سافيو هدف التقدم للأهلي بعدما استغل خطأ المغربي زكريا الوردي في إعادة الكرة لدفاع الزمالك ليسدد اللاعب البرازيلي على يسار محمد عواد حارس المرمى، وحاول الزمالك تعديل النتيجة في الوقت المتبقي في حين سعى الأهلي لتعزيز التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمصطفى شلبي بدلاً من زكريا الوردي، وأهدر عمر جابر فرصة للزمالك في الدقيقة 47 بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنه سددها بجوار القائم، وفي الدقيقة 49 أنقذ محمد عواد مرمى الزمالك من فرصة خطيرة من أمام برونو سافيو، وكثف الزمالك محاولاته الهجومية للتعديل، وأهدر أحمد مصطفى «زيزو» فرصة للزمالك من داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 58، بعدها أهدر عمرو السولية فرصة للأحمر من تسديدة مرت بجوار القائم، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لعلي معلول للاعتراض، وشهدت الدقيقة 63 أخطر فرصة للزمالك من تسديدة لزيزو أصدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 64 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمود عبد الرازق «شيكابالا» وعمرو السيسي بدلاً من سيف الجزيري ومحمد أشرف «روقا» وبعدها دفع الجهاز الفني للأهلي بمحمد شريف ومحمد مجدي «أفشة» بدلاً من شادي حسين وأحمد عبد القادر.

وفي الدقيقة 72 دفع الجهاز الفني للزمالك بيوسف أسامة نبيه بدلاً من حمزة المثلوثي، وأهدر محمد شريف فرصة لتسجيل الهدف الثاني من انفراد بمرمى محمد عواد في الدقيقة 73، قبل أن يهدر محمد شريف فرصة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وتصدى محمد عواد لتسديدة قوية من محمد شريف في الدقيقة 78، وتألق محمد الشناوي وأنقذ مرماه من تسديدة لزيزو في الدقيقة 82 من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأحمر.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمد الشناوي لإضاعة الوقت، وكثف الزمالك محاولاته للتعديل لكن كريم فؤاد نجح في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 91 لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بثنائية وتتويجه باللقب.

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