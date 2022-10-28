طارق يحيى: الزمالك يتطلع لتحقيق الثلاثية.. والثبات الانفعالي كلمة السر

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي

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أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق على صعوبة مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم بين الأبيض والأهلي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال طارق يحيى في تصريحات خاصة للبيان :" الزمالك يفتقد لعنصرين من العناصر المهمة وهما محمود حمدي " الونش" والسنغالي إبراهيما نداي، كما أن الأهلي يفتقد لبعض العناصر المهم".

وتابع نجم القلعة البيضاء قائلا :" لأول مرة سيكون هناك ضغطاً جماهيرياً من فترة طويلة، ومن يتأثر بالجماهير سلبياً سيخسر اللقاء، وصاحب الثبات الانفعالي سيكون له الأفضلية".

وشدد طارق يحيى على أن الزمالك يتطلع لتحقيق الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه، وأضاف أن الفريقين متقاربان من الناحية الفنية، وأضاف أن البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك يعلم إمكانيات فريقه، في حين أن السويسري كولر مدرب الأهلي لا يزال يتعرف على إمكانيات فريقه، وفقاً لما أكده في المؤتمر الصحفي.

وأكد طارق يحيى على أن فترة وجود فيريرا كانت أطول مع الزمالك وهذا ما يعطي الأبيض الأفضلية الفنية في مباراة السوبر.

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