مصطفى يونس: دوافع الأهلي أكبر في السوبر.. وأقدر مرتضى منصور لهذا السبب

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق على صعوبة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والفريق الأهلاوي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وأضاف يونس في تصريحات خاصة للبيان أن دوافع الأهلي أكبر لتحقيق الفوز، خاصة بعدما خسر بطولتي الدوري والكأس للموسم الماضي، مشيراً إلى أن من سيخسر المباراة سيتأثر سلباً في الموسم الحالي.

وقال مصطفى يونس :" أنا ابن شرعي للنادي الأهلي وكل ما أنا فيه بسبب الأحمر، أنا شوكة بالنسبة للزملكاوية بسبب أهلاويتي، وأدخل في جدال دائماً مع الزملكاوية من جيلي أمثال طارق يحيى وجمال عبدالحميد".

وشدد يونس على أن علاقته جيدة بمرتضى منصور رئيس الزمالك، لأنه يقدره، موضحاً أنه لم يجد ذلك في بيته النادي الأهلي، موضحاً أنه يختلف مع رئيس الزمالك ولكن الأخير يقدره ويقدر تاريخه الكروي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز