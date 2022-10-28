غيابات الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري بالإمارات

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي

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يغيب عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، المقرر له مساء اليوم الجمعة باستاد هزاع بن زايد، عدد من اللاعبين المهمين.

ويفتقد الأهلي لجهود كل من من محمد محمود وزياد طارق لأسباب فنية، وعمار حمدي لمواصلة التأهيل من الإصابة، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، لاعب خط الوسط، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد عبدالمنعم – أيمن أشرف – علي معلول – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة – حسين الشحات – أحمد عبدالقادر – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – برونو سافيو – أحمد نبيل – محمد فخري

خط الهجوم: محمد شريف – شادي حسين – حسام حسن.

غيابات الزمالك

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخدمات العديد من لاعبيه المؤثرين أيضاً، في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي" الونش" للإصابة بقطع في وتر الخلفية، ونبيل دونجا للإصابة في غضروف الركبة، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، والثنائي حسام أشرف ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي.

وتضم قائمة الزمالك 24 لاعبا لخوض مباراة السوبر المصري، وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا

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