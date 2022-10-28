خالد الغندور لـ"البيان": مباراة السوبر تاريخية للزمالك وتحدٍ خاص لفيريرا

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي

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أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على أهمية مباراة السوبر المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم بين الزمالك والأهلي باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وقال الغندور في تصريحات خاصة :"المباراة ستكون تاريخية للزمالك من أجل تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي بعد حصد لقبي الدوري والكأس في الموسم".

وشدد الغندور على أن الزمالك لم يسبق له حصد الثلاثية في موسم واحد على العكس من الأهلي، الذي سبق وحقق الثلاثية مرتين.

وأضاف أن المباراة بمثابة تحدٍ خاص للبرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك لتحقيق الثلاثية بعدما كان قريباً من تحقيقها في فترة ولايته الأولى للزمالك في عام 2015، ولكن الأهلي حرمه من تحقيقها وفاز عليه في السوبر المحلي بالإمارات.

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