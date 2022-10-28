الخطيب يُهدي درع الأهلي لرئيس مجلس الشارقة الرياضي

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي

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أهدى محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، درع وعلم النادي لعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في حضور نجوم المنتخب الإماراتي السابقين وفي مقدمتهم عدنان الطلياني وخليل غانم وعبدالله سلطان.

وحرص نجوم المنتخب الإماراتي على الترحيب برئيس الأهلي وفريقه، وفي جلسة ودية استعادوا ذكريات طيبة جمعت بينهم على مدار سنوات طويلة ماضية.

وكان اللقاء ودياً وشهد تقديرًا متبادلًا وتعبيرًا عن حب واحترام، وعلاقات وطيدة تربط بين الشعبين الإماراتي والمصري على كافة المستويات.

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