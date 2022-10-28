الأهلي يحدد موعد التحرك لملعب هزاع بن زايد استعدادا لمباراة الزمالك

المصدر: طلحة عبد الله - سارة عبدالباقي

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تغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في السابعة مساء اليوم إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادا للقاء السوبر المصري الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد أسفر عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، وتم الاتفاق على مواعيد الوصول إلى الملعب، وبدء عمليات الإحماء وعدد المتواجدين على مقاعد البدلاء وغيرها من تفاصيل اللقاء.

وتلقى الأهلي خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تقام في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

تعليمات أخيرة من كولر للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب المباراة

ويحاضر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق قبل التحرك من فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا ، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء، وذلك قبل التحرك مباشرة إلى ملعب هزاع بن زايد الذي يستضيف مباراة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد اختتم استعداداته للمباراة أمس وخاض مرانه الختامي على ملعب هزاع بن زايد، وحرص وليد سليمان لاعب الأهلي السابق على زيارة الجهاز الفني واللاعبين وتمنى لهم التوفيق والنجاح في الفوز باللقب.

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