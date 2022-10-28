إرشادات مهمة لجمهور "السوبر المصري" في استاد هزاع بن زايد

المصدر: طلحة عبدالله - سارة عبدالباقي

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أصدرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي عددًا من الإرشادات، لحضور الجماهير في ملعب هزاع بن زايد بالعين من أجل التيسير على الحضور، وخروج المباراة بالشكل الذي يليق بالإمارات ومصر.

وجاء بين الإرشادات الجلوس في المقاعد المحددة وفقاً لأرقام التذاكر، وضرورة تقديم التذكرة عند الطلب، وعدم التدخين داخل الملعب، وعدم التواجد في الأماكن غير المسموح بها.

كما تم الإعلان عن العديد من الممنوعات للحفاظ على سلامة الجميع، من بينها عدم اصطحاب المواد القابلة للاشتعال وأدوات التدخين والألعاب النارية والليزر وغيرها.

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