51 مليون يورو .. القيمة السوقية للأهلي والزمالك قبل "السوبر المصري"

المصدر: وام

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بقيمة سوقية تجاوزت 50 مليون يورو، يخوض فريقا الأهلي والزمالك مباراة كأس السوبر المصري غدا الجمعة على استاد "هزاع بن زايد" في مدينة العين.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، بعدما استضافتها في 2015 و2017 و2018 و2020.

وطبقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية، تبلغ القيمة السوقية لطرفي المباراة (51.36 مليون يورو) منها 28.53 مليون يورو للأهلي و22.83 مليون يورو للزمالك.

وعلى مستوى لاعبي الفريقين، يتصدر أحمد سيد لاعب الزمالك قائمة اللاعبين بقيمة سوقية بلغت 4 ملايين يورو، ويليه المالي آلو ديانج لاعب الأهلي (3.5 مليون يورو)، ثم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي (3 ملايين يورو)، ويأتي في المرتبة التالية كل من لاعبي الزمالك محمود حمدي وإمام عاشور وسيف الجزيري ولاعبي الأهلي محمد مجدي، وبيرسي تاو ومحمد شريف بقيمة تسويقة تبلغ 2 مليون يورو لكل منهم.

ويأتي كل من التونسي سيف الجزيري والمصري أحمد فتوح لاعبي الزمالك في المرتبة التالية بقيمة 1.5 مليون يورو.

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