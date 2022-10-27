كولر: مباراة الزمالك صعبة.. وجهزنا بديل ديانج

المصدر: العين-سارة عبد الباقي

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أكد السويسري كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سعيد بالتواجد في الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي، وشدد على أنه سعيد أيضا باللعب أمام منافس قوي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي:" الزمالك يتقاسم صدارة الدوري مع الأهلي والاتحاد السكندري في الموسم الحالي، وهذا أمر جيد وستكون مباراة قوية".

وتابع كولر أنه لا يزال يتعرف على اللاعبين بشكل أكبر كل يوم، وفيما يخص غياب ديانج أكد أنه لاعب مهم للفريق ولكن الأهلي يمتلك قائمة كبيرة تضم لاعبين في نفس المركز، وعمل على تجهيز البديل.

وقال كولر:" الفريق يتطور بمرور الوقت ونتطلع لتقديم كرة جيدة والأهم من ذلك هو تحقيق الفوز في المباريات، وإذا وصلنا لتوليفة لعب مباريات جميلة وتحقيق الفوز سيكون أمر جيد".

وأضاف كولر أن الأهلي فريق كبير ومباراة الغد ستكون قوية وعنيفة جدا، موضحا أنه لا زال يتعرف على قدرات لاعبي الفريق لتحديد احتياجاته في يناير المقبل".

وشدد فيريرا على أنه لا يزال أمامه الكثير في الفترة المقبلة للوصول إلى الكرة التي يرغب في تقديمها.

فيريرا: مباراة سوبر 2015 من الماضي.. ولا يوجد تغيير في الأهلي عن الموسم الماضي

تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة السوبر التي خاضها من قبل أمام الأهلي في 2015، موضحا أنها من الماضي حاليا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" مباراة السوبر في ٢٠١٥ كانت هناك أحداث كثيرة وركلة جزاء كهربا التي أهدرها ،وكان وقتها شابا صغيرا، ومن فترة بسيطة حدث موقف مشابه ولكن الأمور الآن محددة بشكل.

وتابع فيريرا :" بعدها تم احتساب ركلة جزاء للأهلي، وإذا كانت هناك تقنية الفيديو وقتها فكان سيتم الغائها، وما حدث في الشوط الأول أثر على الفريق، وهذه كرة القدم ولكن الأن الأمور مختلفة.

وفيما يخص الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي قال:" أي لاعب يأتي على الفريق يجب أن يكون أفضل من الموجودين، ولابد أن يحصلوا على وقت للتعرف على أجواء النادي والتدريبات".

وأضاف أنه تابع الأهلي في مبارياته الأخيرة يلعب بنفس أسماء الموسم الماضي، ولم يلاحظ تغيير في اللاعبين ، وأضاف أن الزمالك مستمر بنفس الأسماء وهناك منافسة قوية بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى والفريق يسعى لحصد المزيد من البطولات .

وقال فيريرا:" نعم الزمالك الأقوى، ولكن يجب اثباته في المنافسات وداخل الملعب وليس بالكلام فقط، ودافعنا هو تحقيق اللقب ومع الوقت سيتحسن الأداء".

ويلتقي الزمالك والأهلي في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

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