الشناوي: أعد جماهير الأهلي بلقب السوبر على حساب الزمالك

المصدر: العين-سارة عبدالباقي

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أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بالتواجد في دولة الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي، مضيفاً أن المباراة ستكون قوية أمام منافس قوي.

وتابع الحارس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" سنخوض المباراة وسط جمهورنا وبحضور عدد كبير من الجماهير، وسنقدم مباراة قوية ونتطلع لتحقيق الفوز".

وقال الحارس :" أعد الجمهور بالفوز بحصد لقب البطولة، وستكون الفترة المقبلة أفضل للأهلي من الموسم السابق، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالسوبر كبداية في الموسم الحالي"

وأوضح الشناوي أن المباراة كبيرة والأهلي سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، وشدد على أنه يتمنى أن يكون التوفيق حليف فريقه في اللقاء غدا.

ويلتقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

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