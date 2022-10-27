فيريرا يعلق على تأخر وصول ثنائي الزمالك إلى الإمارات.. ويؤكد: حزين بسبب الجماهير

المصدر: العين-سارة عبدالباقي

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علق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تأخر وصول عمر جابر وعمرو السيسي إلى الإمارات لمدة 24 ساعة عن موعد وصول البعثة لخوض لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر له غداً الجمعة باستاد هزاع بن زايد.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تأخر عمر جابر وعمرو السيسي بسبب بعض الأمور التي تم حلها، واللاعبان يتواجدان حاليا في صفوف الفريق بشكل طبيعي".

وأضاف فيريرا :"حزين لأن الجماهير في مصر ليست بنفس العدد، ومنذ شهر ونصف خضنا مباراة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي بحضور جماهيري كبير".

وتابع فيريرا قائلا:" نتمني دائما أن نتواجد أمام جماهير كثيرة لأن هذا أمر جيد و يعطي دوافع كبيرة للاعبين، ولا يوجد نادٍ كبير في العالم بدون جماهيره".

وأضاف :" نحن هنا كأبطال للدوري والكأس وهو أمر مرضي للغاية، وتأقلمنا على الأجواء هنا بسرعة والاستعدادات تمضي بصورة جيدة".

وتابع قائلا:" النهائيات تلعب للفوز وليس لتقديم الأداء ونتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد".

وتحدث المدرب البرتغالي عن غياب محمود حمدي "الونش" قائلا:" هو لاعب مهم في الفريق، وهو قيمة كبيرة في الزمالك، ولكن سنخوض المباراة بدونه وسنحاول أن نستكمل المباراة بقوتنا، وفي حالة الفوز باللقب سنهديه للونش".

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