زيزو: سعيد بالتواجد في الإمارات.. والزمالك هدفه السوبر

المصدر: العين-سارة عبدالباقي

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أكد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بالتواجد في الإمارات لخوض لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر له غداً الجمعة باستاد هزاع بن زايد.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد وتحقيق لقب السوبر لمرة جديدة في الإمارات، ونتمنى أن نحقق الثلاثية وهذا لم يحدث كثيراً في تاريخ الزمالك وهدفنا تحقيق اللقب فقط".

وأوضح "زيزو" أنه لا يفكر في الألقاب والأرقام الفردية، لأن هدفه الأول هو فوز الزمالك بالبطولات والألقاب، وشدد على أنه لم يحقق هذه الأرقام بمفرده، وبالتأكيد جميع زملائه ساعدوه بالفريق ساعدوه في ذلك.

وشدد زيزو على أن هناك أمور تغيرت منذ مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي التي كانت منذ 4 أشهر تقريبا، منها حصول المنافس على راحة كافية في حين أن الزمالك لم يحصل على راحة بسبب ارتباطه بمباريات في بطولات مختلفة، وشدد على أن مباراة الأهلي يتم لعبها على التفاصيل الصغيرة، موضحا أن الزمالك يخوض المباراة بتركيز كبير لتحقيق الفوز في لقاء الغد.

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