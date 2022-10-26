إشادة «مريخية» بالهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أثنى مدثر خيري نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ، مجموعة آدم سوداكال، على خطوة عضوين من الجمعية العمومية بنادي الهلال، بتقديم شكوى للجنة الانضباط الخاصة بنادي الهلال، في مواجهة قيادات في إدارة النادي، واعتبر خيري هذه الخطوة، فتحاً جديداً للجمعيات العمومية، وتأكيد قدرتها على القيام بدورها في مراقبة الأداء الإداري، واللجوء للجان العدلية، وقال خيري في تصريحات لـ «البيان»: «النظم الأساسية الجديدة المعتمدة من الجمعيات العمومية، منحت العضوية هذا الحق، وهذا يعني أن تحركات الإداريين المالية والإدارية، ستكون تحت رقابة الجمعية العمومية»، وتمنى أن تحذو بقية الجمعيات العمومية بالاتحادات والأندية، حذو العضوين بجمعية نادي الهلال.

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