الكشف عن النسخة الجديدة لكأس السوبر المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت شركة "بريزنتيشن" إحدى الشركات الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم، عن النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري 2022.

وغرد الحساب الرسمي لـ "بريزنتيشن" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصورة من النسخة الجديدة لكأس السوبر المصري، وكتب: "إليكم النسخة الجديدة لكأس السوبر المصري".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي بصفته الوصيف.

يذكر أن نادي طلائع الجيش توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر المصري، على حساب الأهلي، بعد التفوق عليه بركلات الترجيح.

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