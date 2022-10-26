مجلس أبوظبي الرياضي يكشف ترتيبات السوبر المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، الجمعة المقبل.

وينطلق المؤتمر الصحفي التقديمي لنادي الزمالك في قاعة المؤتمرات بملعب المباراة، في تمام الثانية ظهر غداً الخميس بتوقيت الإمارات الثانية عشرة بتوقيت مصر، ويليه مؤتمر الأهلي في تمام الثانية والنصف ظهراً.

وتقام في الساعة الرابعة عصراً ندوة كأس السوبر المصري 2022، وتدار محاورها الرئيسية حول العلاقات الإماراتية المصرية، ونبذ التعصب، والاستثمار الرياضي.

ويخوض الزمالك مرانه الرئيسي على ملعب هزاع بن زايد في تمام السادسة والنصف مساءً ويستمر لمدة ساعة، ثم يبدأ مران الأهلي في تمام الثامنة مساءً لمدة ساعة أيضاً.

يذكر أن مباراة السوبر المصري ستنطلق في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.

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