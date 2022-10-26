انسحاب الوحدات "الوصيف" من الدوري الأردني قبل مرحلتين من النهاية

المصدر: أ ف ب

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قررت إدارة نادي الوحدات، صاحب المركز الثاني، أمس الثلاثاء، الانسحاب من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للموسم الحالي قبل مرحلتين من النهاية، وبات يواجه خطر الهبوط الى الدرجة الأولى (المستوى الثاني).

وقال رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة "قرر مجلس إدارة نادي الوحدات بالإجماع الانسحاب من بطولة الدوري رداً على قرار اتحاد كرة القدم، الذي صدر أول أمس وتضمن نقل مباراة القمة بين القطبين الوحدات والفيصلي من ستاد الملك عبدالله الثاني بعمان إلى ستاد الحسن في إربد".

وكان الاتحاد الأردني قرر الاثنين نقل قمة القطبين الوحدات والفيصلي المتصدر بفارق نقطة عن غريمه المقررة الجمعة في المرحلة الحادية والعشرين قبل الأخيرة "إلى ستاد الحسن في إربد، بدلاً من ستاد الملك عبدالله الثاني"، بعد أن طالب الفيصلي الاتحاد بذلك عقب أحدات شغب أعقبت مباراته مع الحسين إربد ضمن المرحلة التاسعة عشرة.

وأصدر الاتحاد الأردني بيانا في المساء تعقيبا على قرار نادي الوحدات، قال فيه إن قراره "جاء بعد دراسة مستفيضة لتقارير مختلف الجهات الأمنية، ومعطيات اللقاء المؤثر على حسابات حسم اللقب، وما رافق ذلك من تصعيد لخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمس بثوابت السلم المجتمعي والقيم والأخلاق الرياضية، ما شكل تهديداً للسلامة العامة لأركان المنظومة".

وتابع "يقدر الاتحاد، عند اتخاذ قراراته، أهمية الحضور الجماهيري، والحفاظ على حقوق الفرق المستضيفة للمباريات، جنباً إلى جنب مع أولوية السلامة العامة، دون التأثير على مسار المنافسة...كما يعرب الاتحاد عن أسفه، للتصريحات غير المسؤولة، الصادرة عن البعض من رؤساء وأعضاء إدارات الأندية، واتخاذ قرارات لا تتحلى بالمسؤولية، بالرغم من عواقبها الوخيمة".

وأردف "يجدد الاتحاد تأكيده، على عدم تسلمه لأي كتاب رسمي من نادي الوحدات، مع الإشارة إلى أنه سيتعامل مع أي طلب يصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة ببطولات الموسم 2022".

وتنص المادة 41 من تعليمات الاتحاد الأردني للموسم الحالي على تهبيط الفريق المنسحب إلى الدرجة الأولى وشطب كافة نتائجه وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار (ما يعادل 140 ألف دولار).

وكان الاتحاد الأردني قرر إقامة مباراة القطبين في 14 الجاري ضمن ربع نهائي مسابقة الكأس بدون جمهور، وانتهت بفوز الوحدات 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

ولا يؤثر قرار الانسحاب على مشاركة الوحدات في الكأس، التي سيلاقي فيها الرمثا بالدور نصف النهائي.

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