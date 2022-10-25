قرعة «خليجي 25».. الأبيض في المجموعة الثانية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أسفرت قرعة بطولة خليجي 25، التي أقيمت صباح اليوم في مدينة البصرة العراقية، عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلاً من: البحرين حامل اللقب والكويت وقطر، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق واليمن والسعودية وعُمان، وستقام البطولة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وتضمن حفل القرعة عدة فقرات تناولت تاريخ مدينة البصرة وإرثها الحضاري، بجانب اختيار الشخصية التاريخية «السندباد»، ليكون تميمة البطولة، مع إطلاق أغنية تحاكي تلاحم الشعوب الخليجية والألفة التي تجمعهم.

وقام حمد الهاجري ممثل الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بشرح آلية القرعة، بترؤس العراق المجموعة الأولى بصفته الدولة المستضيفة، مقابل ترؤس البحرين للمجموعة الثانية بصفتها حامل اللقب، مع اعتماد التصنيف الأخير للفيفا في توزيع المنتخبات على المجموعتين، وشارك حبيب جعفر نجم العراق السابق، وجمال مبارك لاعب الكويت السابق، في عملية سحب القرعة.

وشهدت القرعة بطولة «خليجي 25» حضور عدد من الشخصيات، تقدمهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي، وعدنان درجال وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي، وأسعد العيداني محافظ البصرة، إلى جانب وفد الإمارات المكون من محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة وياسر سالم مدير منتخبنا الوطني وأروابارينا المدير الفني للأبيض وسالم النقبي مدير إدارة الإعلام.

وعبر عدنان درجال في الكلمة الافتتاحية للقرعة عن سعادته بهذا التجمع الأكبر الذي يستضيفه العراق منذ فترة طويلة، وقال: «نحن في غاية السعادة لعودة البطولة إلى ملاعب العراق بعد غياب امتد لنحو 43 عاماً، حين استضافت بغداد «خليجي 5» لأول مرة».

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