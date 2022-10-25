السوبر المصري بالإمارات.. مهرجان جماهيري وحفل غنائي لأحمد سعد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف سهيل العريفي مدير قطاع الفاعليات بمجلس أبو ظبي عن بعض الاستعدادات الخاصة بمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي الجمعة المقبل على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وقال سهيل العريفي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس المصرية: "سيتم تنظيم مهرجان جماهيري كبير قبل مباراة السوبر المصري بـ 3 ساعات، والفنان أحمد سعد سيقدم حفلاً غنائياً على هامش المباراة".

وأكمل: "طاقم تحكيم مباراة السوبر سيكون أجنبياً ولن يكون إماراتياً، وسيتم تكريم بعض رموز الكرة المصرية على هامش اللقاء، ولكن حتى الآن الاتحاد المصري لم يبلغنا بالأسماء".

وأتم العريفي تصريحاته، قائلاً: "سعة الملعب 25 ألف مشجعاً مناصفة بين جماهير الزمالك والأهلي، وسيتم السماح بتيفو لكل من جمهور الفريقين".

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