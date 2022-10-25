«الباور بانك».. أبرز الممنوعات في مباراة السوبر المصري بالإمارات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي، أن هناك قائمة ممنوعات خاصة لمباراة السوبر المصري سيتم التنويه عنها خلال ساعات، مشيراً إلى أن المشجع لن يستطيع الحضور بها إلى ملعب هزاع بن زايد الذي سيستضيف اللقاء، وسيكون على رأسها جهاز شحن الهواتف «الباور بانك».

وقال العريفي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس المصرية: "قائمة الممنوعات ستكون نفس القائمة التي تم العمل بها في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت بمصر، سنعلن عنها وستكون مطبوعة أيضاً على تذكرة اللقاء، والباور بانك ممنوع لأننا نواجه مشكلة في كل حدث بسببه".

وتابع: "وصل إلينا حتى الآن ثلاثة طلبات من جماهير الزمالك والأهلي، جاري العمل عليها بالتنسيق مع المسؤولين في الناديين لتنفيذها".

وواصل: "سعداء باستضافة السوبر المصري للمرة الخامسة، بالرغم من حجم الفاعليات التي تقام في الإمارات، إلا أن السوبر المصري له طعم خاص، ونشعر أن الكل سعيد بإقامة اللقاء في الإمارات، وتوقيته هذا العام ممتاز".

وأتم: "ستقام ندوات صحفية بين إعلاميين وصحفيين أصحاب خبرة كبيرة على هامش بطولة السوبر، وهناك محاور رئيسية أهمها العلاقات المصرية الإماراتية التي تمتد لـ50 عامًا، ونتمنى من الجماهير الالتزام بكامل الروح الرياضية، وعدم الإساءة للمنافس".

يذكر أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام على ملعب هزاع بن زايد، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.

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