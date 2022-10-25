الهلال يتخطى عقبة الفلاح عطبرة بـ "ريمونتادا" في الدوري السوداني

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نجح الهلال في تحويل تأخره إلى فوز خلال مباراته أمام الفلاح عطبرة، التي أقيمت مساء الاثنين ضمن دوري الدرجة الأولى السوداني، وفق صحيفة "الانتباهة".

انتهى الشوط الأول للمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف، وشهدت نهاية الحصة الأولى احتجاج لاعبي الفلاح على إلغاء هدف من قبل حكم المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الفلاح في تسجيل الهدف الأول، ومن ثم عادل للهلال عن طريق إبراهيم إيمورو، وقبل نهاية المباراة أضاف لاعبه ليليبو هدف الفوز.

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