البصرة تستضيف قرعة «خليجي 25» اليوم

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تستضيف مدينة البصرة العراقية عند الثانية عشرة ظهر اليوم «بتوقيت الإمارات» مراسم قرعة «خليجي 25»، بفندق جراند ميلينيوم، ويحضرها قيادات كرة القدم في دول الخليج، ومدربو المنتخبات المشاركة، وعدد من نجوم الكرة الخليجية السابقين من العراق وخارجها، وسيتم على هامش القرعة الكشف عن تميمة البطولة المستوحاة من تاريخ البصرة، وناقشت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج في اجتماعها برئاسة حميد الشيباني، وحضور محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة، آلية إجراء القرعة وفقاً للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيتم الاعتماد على تصنيف «فيفا» الأخير لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة وسيكون منتخب البحرين في التصنيف الأول، وقطر والسعودية في الثاني، والإمارات وعمان في الثالث، والكويت واليمن في التصنيف الرابع.

وستقام بطولة كأس الخليج خلال الفترة بين 6 و19 يناير 2023.

واستعرضت اللجنة جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقار إقامة المنتخبات من خلال الفنادق المرشحة للاستضافة. وأكدت اللجنة دعمها لإنجاح إقامة البطولة في العراق وفق الظروف الممكنة مشيدة بالجهود المبذولة من الأشقاء العراقيين لاستضافة البطولة، ومطالبة بوجود تسهيلات دخول للمشجعين لحضور البطولة.

يحضر القرعة من الإمارات محمد بن هزام، وسالم النقبي مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة وياسر سالم مدير منتخبنا والأرجنتيني أروابارينا مدرب «الأبيض».

سياسة إعلامية

من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة الإعلامية برئاسة أحمد زامل، وحضور سالم النقبي عضو اللجنة، الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأمور الإعلامية والترتيبات الخاصة بالوفود الإعلامية الرسمية، وطرحت أهمية رسم سياسة إعلامية موحدة للبطولة من خلال حث الأجهزة الإعلامية في الدول المشاركة للقيام بالترويج للبطولة بما يتفق وأهدافها الرياضية السامية.

وأكدت اللجنة ضرورة مراعاة أن ينال كل منتخب حقه من التغطية الإعلامية على قدر واحد من المساواة بين جميع المنتخبات المشاركة، إضافة إلى التركيز على تجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو تداول أي حديث أو مقال لا يخدم أهداف البطولة، وتم اعتماد، تشكيل اللجنة الإعلامية للبطولة، واختيار خالد الكواري نائباً لرئيس اللجنة، وتختص اللجنة بتحديد عدد الوفود الإعلامية لكل دولة، وإقامة ندوات توعية إعلامية مصاحبة للفعاليات ووضع برنامج المؤتمرات الصحافية للمدربين، بالإضافة إلى تسمية منسقين إعلاميين للمباريات.

وحضر جانباً من الاجتماع جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ورحب بالجميع متمنياً دوام التوفيق للجنة.

3 ملاعب

تعد القرعة بمثابة الإعلان الرسمي عن إقامة البطولة في العراق بعد غياب 42 عاماً، ويعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكل مكثف، على تهيئة جميع متطلبات نجاح الحدث، تمهيداً لاستضافة البطولة التي ستقام على ملاعب البصرة، التي تمتلك 3 ملاعب لاستضافة البطولة، وهي البصرة الدولي «جذع النخلة»، والفيحاء والميناء كما تضم مدينة البصرة الرياضية ملاعب تدريب وفنادق، علاوة على وجود ملعب النادي البحري للتدريبات.

تاريخ

يذكر أن كأس الخليج لكرة القدم تقام مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب، برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية، وقطر، والعراق، ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عمان.

يذكر أن العراق استضاف كأس الخليج أول مرة عام 1979 في بغداد، وكانت النسخة الخامسة للبطولة وتوج بلقبها.

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