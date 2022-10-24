لحصد لقب السوبر المصري.. إدارة الزمالك تحفز لاعبيها بطريقة خاصة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حفزت إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، لاعبي الفريق الأبيض بطريقة خاصة قبل مواجهة الأهلي المقبلة بالسوبر المصري.

وعلم «البيان» من مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي الأبيض رصدت مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول، حال الفوز ببطولة السوبر المحلي على حساب الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ويسعى الزمالك للفوز بلقب السوبر المصري من أجل تحقيق الثلاثية، بعدما نجح في اقتناص لقبي الدوري المصري وكأس مصر.

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