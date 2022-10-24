قبل مباراة السوبر المصري.. مدافع الأهلي يثير مخاوف جماهيره

المصدر: البيان

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أثار محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري مخاوف جماهير فريقه، قبل مواجهة الزمالك المقبلة في مباراة السوبر المصري.

ونشر عبدالمنعم صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر فيها واضعاً لاصقة طبية على أنفه، وعلق قائلاً: "الحمد لله على كل شيء".

وكان عبدالمنعم تعرض لإصابة في أنفه خلال مواجهة الأهلي وأسوان، بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بهدفين دون رد لصالح فريقه.

ويعتبر عبدالمنعم أحد العناصر الأساسية في دفاع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في قيادة خط دفاع الفريق الأحمر.

وكان المالي أليو ديانج لاعب الأهلي أثار هو الآخر مخاوف جماهير الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس أيضاً، حسبما أكد مدرب الأهلي مارسيل كولر، وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة الغريم التقليدي الزمالك.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

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