البصرة جاهزة لاستضافة قرعة «خليجي 25»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن جاهزية مدينة البصرة لاستضافة مراسم قرعة «خليجي 25»، المقررة إقامتها غداً بحضور قيادات الكرة في دول الخليج، ومدربي المنتخبات المشاركة، ويحضر من الإمارات محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة، ونائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج، وسالم النقبي مدير إدارة الإعلام، وياسر سالم مدير منتخبنا، والأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لـ«الأبيض»، كما سيتم الكشف عن «تميمة» البطولة المستوحاة من تاريخ البصرة. وعلى هامش القرعة يحضر الحفل عدد من نجوم الكرة الخليجية الحاليين والسابقين.

ويشارك بن هزام في اجتماع لجنة المسابقات لبحث الأمور الفنية المتعلقة بالبطولة ولوائحها، فيما يشارك سالم النقبي باجتماع اللجنة الإعلامية لمناقشة التنسيق بشأن التغطية الإعلامية الخاصة بالبطولة، والترويج لها، بما يتفق وأهدافها الرياضية، كما يعقد اجتماع ثالث للجنة الحكام.

من جهة أخرى، وصل جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، إلى البصرة لحضورالقرعة، التي تعد بمثابة الإعلان الرسمي عن إقامة البطولة في العراق بعد غياب 42 عاماً، وأكد الرميحى أن الاستعدادات في العراق تجري على قدم وساق لاستضافة البطولة، التي ستكون كرنفالاً خليجياً. وتمتلك البصرة 3 ملاعب لاستضافة البطولة، وهي البصرة الدولي «جذع النخلة»، والفيحاء، والميناء الذي سيتم افتتاحه رسمياً الشهر المقبل، كما تضم مدينة البصرة الرياضية ملاعب تدريب وفنادق، كما سيستضيف ملعب النادي البحري تدريبات عدد من المنتخبات. وكان العراق استضاف كأس الخليج لأول مرة عام 1979 في بغداد، وتوج بلقبها.

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