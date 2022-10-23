محمد صلاح وبنزيما مفاجأة موسم الرياض 2022 ( فيديو)

المصدر: وكالات

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يشارك النجم المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح، وأفضل لاعب في العالم كريم بنزيما نجم ريال مدريد في موسم الرياض للعام الجاري.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه عن النجوم المشاركين في موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ تعليقا على الفيديو: "موسم الرياض.. فوق الخيال"، قبل أن يكشف عن عدد من نجوم الفن والرياضة المشاركين في فعاليات موسم الرياض للعام الجاري.

وشارك في الإعلان الترويجي لموسم الرياض، العديد من الشخصيات المؤثرة، وكانت المفاجأة بظهور النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، والفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني.

كما شارك في الفيديو من النجوم الغنائيين العرب الفنان ماجد المهندس، ونانسي عجرم، والممثلة نادين نجيم.

وانطلقت فعاليات موسم الرياض في 21 أكتوبر الحالي، ومن المقرر أن يتضمن العديد من الأحداث الرياضية الضخمة، من بينها مباراة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفريق نجوم الهلال والنصر.

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