السعودية تهزم مقدونيا في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - أ ف ب)

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فاز المنتخب السعودي على مقدونيا الشمالية أمس، 1 - صفر باستاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج إعداد «الأخضر» لنهائيات مونديال 2022، وسجل الهدف صالح الشهري، ولعب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي، بتشكيلتين مختلفتين، ولعبت الأولى 60 دقيقة من المباراة، والثانية 30 دقيقة.

من ناحية أخرى، خصص رينار تدريبات خاصة للرباعي سلمان الفرج، عبد الله مادو، سامي النجعي وهيثم عسيري، برفقة المعد البدني، فيما انتظم الحارس أمين بخاري في المعسكر الأخضر.

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