شغب مباراة الكويت والسالمية على طاولة الانضباط

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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تترقب الجماهير الكويتية قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، حول أحداث مباراة الكويت والسالمية ضمن منافسات دور الـ16 لكأس ولي العهد، ونجح خلالها السالمية في التأهل إلى دور الـ8 بالخروج فائزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين وشهدت أحداثاً مؤسفة من جانب الطرفين، بعدما انطلقت شرارة تلك الأزمة في الدقيقة 85 والتي شهدت إخراج حكم اللقاء الدولي عمار أشكناني البطاقة الحمراء لمدافع نادي الكويت فهد الهاجري بعد كرة مشتركة مع مهاجم السالمية الإيفواري جمعة سعيد، ليقوم الحكم الرابع والمساعد الأول باستدعاء حكم الساحة وشرح له ما حدث من خلال المشادة بين مدافع الكويت ودكة بدلاء السالمية ليقوم باستخراج البطاقة الحمراء بشكل مباشر، بعدها صوب الهاجري الكرة صوب دكة السالمية لتنطلق شرارة الأزمة.

ومن المتوقع أن تفصل لجنة الانضباط في تلك الواقعة غداً الأحد، بعدما قدم طاقم التحكيم بقيادة عمار أشكناني تقرير المباراة اليوم السبت للجنة الحكام التي بدورها ترفع الأمر للجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسباً طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك لاتخاذ العقوبات.

من جهة أخرى، قدم فهد الهاجري مدافع الكويت اعتذاره للجهاز الفني والإداري واللاعبين عما بدر منه خلال المباراة، لكن الشيخ تركي اليوسف مدير جهاز الكرة بنادي السالمية صرح قائلاً: لن قبل اعتذار الهاجري ولست في حاجة له.

في حين، أكد المدرب الوطني محمد إبراهيم مدرب السالمية، أن فهد الهاجري مدافع الكويت من اللاعبين المميزين على جميع المستويات، ولم أكن طرفاً في أزمته، حيث دخل في مشادة كلامية مع الجهاز الإداري بعد التدخل مع مهاجم السالمية الإيفواري جمعة سعيد وبعدها تم تصويب الكرة تجاه الجهاز الإداري للسالمية.

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