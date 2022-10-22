الهلال يرتقي لـ "وصافة" الدوري السوداني باكتساحه الأمل عطبرة برباعية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألحق فريق الهلال هزيمة كبيرة بمضيفه فريق الأمل عطبرة (4-1)، في المباراة التي جرت بمدينة عطبرة مساء أمس، ضمن الأسبوع الـ 4 من مسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

أحرز أهداف الهلال عابدول أجاجون الهدفين الأول والثاني في الدقائق (5، 32)، ووليد الشعلة الهدفين الثالث والرابع في الدقائق (48، 89)، وللأمل الأمين سيد في الدقيقة 81، وقد أضاع الأمل ركلة جزاء في الشوط الثاني، بحسب صحيفة "صحيفة الانتباهة".

رفع الفوز رصيد الهلال إلى 6 نقاط من مباراتين، ولديه مباراة مؤجلة، وارتقى للمركز الثاني، بفارق الأهداف عن الهلال الفاشر، وتجمد الأمل في نقطة واحدة في المركز 12.

وظهر في تشكيل الهلال بعد غياب، كل من قلب الدفاع الكاميروني سالمون بانجا، والظهير الايسر فارس عبد الله، ولاعب المحور والي الدين خضر ”بوجبا”، وصانعي الألعاب عثمان ميسي والجامبي لامين جارجو والنيجيري عابدول أجاغون، ورأس الحربة وليد الشعلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز