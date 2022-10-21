بعد إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي.. الزمالك يحمل منتخب مصر المسؤولية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، إصابة نجم الفريق محمود حمدي "الونش" بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مشدداً على أنه يحمل منتخب مصر مسؤولية إصابة لاعبه.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك الفضائية: "الونش يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقطع في غضروف الركبة".



وأضاف: "أحمل منتخب مصر المسؤولية، لأن الونش أصيب أثناء تواجده مع المنتخب والإصابة تفاقمت بعد عودته لصفوف الزمالك".

وفيما يخص إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك، قال مرتضى منصور: "نداي يعاني من إصابة بقطع بسيط في الغضروف، وسيغيب عن الزمالك لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً".

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويطير بعدها الفريق الأبيض إلى الإمارات لخوض لقاء السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي، الذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين 28 أكتوبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز