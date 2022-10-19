«الحرج» يمنع حكماً مصرياً من إدارة مباراة قارية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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اعتذر الحكم الدولي المصري، إبراهيم نور الدين، عن إدارة المباراة المقرر أن تجمع بين منتخبي تونس الأوليمبي والكونغو الأولمبي، لصالح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب العام المقبل (2023).

وكشف نور الدين عن سبب اعتذاره عن إدارة هذه المباراة، وكتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: قمت بالاعتذار عن إدارة مباراة تونس والكونغو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. اتخذت هذا القرار لتقليل الضغوط، واستشعاراً للحرج، لضيق الوقت بين مباراتين في بلد واحد. شكراً للجنة حكام أفريقيا لتفهمهم.

ويتواجد الحكم المصري الدولي في معسكر تصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب، في مدينة السويس، إحدى مدن القناة في مصر، ويرافقه باقي الطاقم المصري محمود البنا وأحمد حسام طه وسامي هلهل.

وأثار إبراهيم نور الدين جدلاً واسعاً، بسب بعض القرارات التي اتخذها في أثناء إدارته للمباراة التي جمعت بين فريقي الترجي التونسي وبلاتيو يونايتد النيجيري، السبت الماضي، على ملعب الترجي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من خسارة الفريق التونسي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، عاد وصعد على حساب نظيره النيجيري، ليضمن التواجد على رأس مجموعة بالتصنيف الأول لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، وجاء فوز الترجي على بلاتنيوم النيجيري إياباً بهدف من دون رد من ركلة جزاء أثارت جدلاً جماهيرياً، حيث اعتبرها البعض غير صحيحة بالمرة، بسبب حدوث الخطأ من خارج منطقة الجزاء، وعلَّق البعض الآخر بأن أغلب الحكام المصريين اعتادوا وجود تقنية الفيديو من أجل مساعدتهم.

ومن المفارقات، ارتباط اسم إبراهيم نور الدين بفريق الترجي في أكثر من مناسبة صاحبتها قرارات مثيرة للجدل من الحكم المصري، منها ما حدث في المباراة النهائية للبطولة العربية، التي استضافتها مصر، وفي المباراة التي جمعت بين فريق الفيصلي الأردني والترجي التونسي، تعرض نور الدين للاعتداء من قبل لاعبي الفيصلي بسبب قراراته ضد الفريق أمام الترجي الذي تُوج في هذا اللقاء بكأس البطولة.

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