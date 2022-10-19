الأهلي يتصدر القيمة السوقية المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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تنطلق الثلاثاء، النسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تستمر حتى 30 يونيو من العام المقبل، وذلك بمشاركة 18 فريقاً، بينها 3 وافدين جدد هم، حرس الحدود والداخلية وأسوان، الذين انضموا إلى البطولة بعد هبوط فرق مصر المقاصة والجونة والشرقية للدخان.

ومن بين الفرق الـ 18 التي تمثل قوام الدوري المصري، يأتي الأهلي في الصدارة من حيث القيمة السوقية للاعبين، بقيمة 28 مليوناً و530 ألف يورو، ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في تحدي القيمة السوقية للاعبي كرة القدم، يأتي فريق الزمالك في المركز الثاني خلف الأهلي، بقيمة بلغت 22 مليوناً و830 ألف يورو، ثم بيراميدز ثالثاً، بقيمة وصلت إلى 17 مليوناً و230 ألف يورو.

أما من حيث القيمة السوقية للاعبين، فقد جاء في صدارة أغلى 10 لاعبين، أحمد سيد زيزو، هداف الزمالك، بقيمة بلغت 4 ملايين يورو، ثم المالي أليو ديانج، مهاجم الأهلي بقيمة 3 ملايين و500 ألف يورو، ثم محمد الشناوي، حارس مرمى الأحمر بقيمة 3 ملايين يورو.

وفي المركز الرابع، يأتي رمضان صبحي لاعب بيراميدز بقيمة 2 مليون و800 ألف يورو، بينما يتساوى كل من محمود حمدي الونش وإمام عاشور ثنائي الزمالك، ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ثنائي الأهلي، في القيمة السوقية بمليوني يورو، ثم التونسي علي معلول لاعب الأهلي، بقيمة مليون ونصف المليون يورو، ثم زميله محمد عبدالمنعم، بقيمة مليون و200 ألف يورو.

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