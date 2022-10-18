عقوبات قاسية في انتظار المريخ السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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كشف تقرير صحفي عن عقوبات قاسية من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تنتظر المريخ، بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق الأفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، وأشار إلى تقرير مرفق من حكم اللقاء المغربي رضوان جيد حدد فيه تعرضه لاعتداء جسدي من لاعبي المريخ، وأعضاء من الجهازين الفني والإداري عقب نهاية المباراة، ومنح جيد البطاقة الحمراء للاعبي المريخ (بخيت خميس) والحارس الاحتياطي (أحمد بيتر).

وتأهل المريخ لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة بثلاثية مقابل هدف للأهلي الليبي، والفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

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