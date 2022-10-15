«المحترفين المصرية» تشارك في منتدى روابط الدوريات العالمية بدبي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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تشارك رابطة المحترفين المصرية، برئاسة أحمد دياب، في الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، والذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية في 18 و19 الجاري، للمرة الأولى في المنطقة، بمشاركة نخبة من صناع القرار من القيادات الرياضية، في روابط الدوريات العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس إدارة الجمعية الدولية لكرة القدم.

ويقام المنتدى بهدف استشراف وصياغة مستقبل اللعبة، ويعتبر واحداً من أكبر تجمعات روابط كرة القدم المحترفة حول العالم، وتسعى الجلسات التي ستقام على مدار يومين، في فيستيفال سيتي دبي، إلى تحقيق أهداف ترتبط بحوكمة كرة القدم وقواعد اللعبة والنزاهة وتنسيق جدولة المسابقات لضمان توافر اللاعبين في المسابقات الدولية وكذلك تحديد العلاقات بين الأندية ولاعبيها، وخصوصاً العلاقات التعاقدية وتنظيم انتقالات اللاعبين، وتنظيم التعاقدات مع الوكلاء والوسطاء.

ويعقد هذا المنتدى سنوياً بمشاركة الروابط المحترفة لكرة القدم من مختلف دول العالم، وهي الروابط الأعضاء، ويعد فرصة حقيقية تتعاون فيها الروابط فيما بينها، لبناء علاقات مهنية متميزة، وتستضيف رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع السنوي لعام 2022، بحضور 32 رابطة محترفة لكرة القدم، وأكثر من 75 ممثلاً عن الهيئات الرياضية.

حضور

وكشفت الرابطة الإماراتية عن اعتماد حضور رفيع المستوى في المنتدى، بتواجد ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رابطة الأندية الأوروبية، رابطة الدوري الأوروبية، رابطة اللاعبين المحترفين «فيفبرو FIFPRO»، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB» ومنظمة العمل الدولية «ILO»، بالإضافة إلى ممثلي روابط دوريات دول كل من: إنجلترا، أستراليا، بلجيكا، كوستاريكا، الدنمارك، مصر، الإكوادور، فرنسا، ألمانيا، الهند، قطر، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، مدغشقر، المكسيك، نيجيريا، بنما، بولندا، البرتغال، السعودية، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، أمريكا، أوزبكستان وزيمبابوي.

وستقام جلسات وورش عمل المنتدى على مدار يومين، يتم خلالها مناقشة العديد من القضايا التي ترتبط بحوكمة كرة القدم وقواعد اللعبة والنزاهة وتنسيق الروزنامة الدولية للمنافسات، وغيرها من الجوانب حول الانتقالات وحقوق اللاعبين وغيرها، على أن تشهد تقديم مخرجات وتوصيات من شأنها أن تحدد الكثير من ملامح العمل المرتبط بصناعة كرة القدم حول العالم وسبل التطوير وتجاوز التحديات الحالية والمتوقعة، كما ستتم مناقشة أحدث تطورات الأصول الرقمية في عالم كرة القدم NFT's وآلية تطبيقها.

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