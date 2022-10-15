215 مليون جنيه لأغلى 10 صفقات

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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تصدر اللاعب البرازيلي، برونو سافيو، المنضم حديثاً إلى فريق الأهلي، قائمة أغلى 10 صفقات في الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وبلغت القيمة المالية لهذه الصفقات مجتمعة نحو ما يقترب من 215 مليون جنيه، ويمتلك فريق فيوتشر وحده أربعة لاعبين من بين قائمة أغلى الصفقات.

واستحوذ اللاعبون الأجانب على النصيب الأكبر في قائمة الأعلى سعراً، بواقع 6 لاعبين مقابل 4 لاعبين مصريين، وضمت القائمة من المحترفين، البرازيلي برونو سافيو، والبنيني سامسون أكيونيلا، والغيني حاج باري، والسنغالي إبراهيما نداي، والمغربي عبد الكبير الوادي، والنيجيري جون إيبوكا، ومعهم اللاعبون المصريون، محمود جاد ومروان حمدي ومهند لاشين وأحمد عاطف.

وانتقل سافيو (28 عاماً) إلى الأهلي قادماً من بوليفار البوليفي مقابل 31 مليون جنيه، فيما جاء الحارس محمود جاد (23 عاماً) في المركز الثاني، ورحل عن إنبي إلى المصري البورسعيدي مقابل 27.3 مليون جنيه.

أما البنيني سامسون أكيونيلا (22 عاماً)، فهو أصغر اللاعبين سناً في القائمة، ويأتي ثالثاً في قائمة الأغلى، حيث انضم إلى الزمالك قادماً من كاراكاس الفنزويلي، مقابل 25.2 مليون جنيه، يليه اللاعب مروان حمدي (25 عاماً) المنتقل للمصري من الزمالك مقابل 21 مليون جنيه.

ويأتي خامساً اللاعب الغيني حاج باري (29 عاماً)، والذي انضم إلى فيوتشر قادماً من كلورادو الأمريكي، مقابل 21 مليون جنيه.

وتعاقد فيوتشر أيضاً مع مهند لاشين (26 عاماً) من طلائع الجيش مقابل 20.5 مليون جنيه، والأمر نفسه بالنسبة للاعب أحمد عاطف، الذي فعل فيوتشر بند الشراء في عقده مقابل 18 مليون جنيه لناديه الأصلي وادي دجلة.

وفي المركز الثامن، يأتي اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، الذي تعاقد معه الزمالك قادماً من وزيرن الفرنسي، مقابل 17 مليون جنيه، ثم المغربي عبد الكبير الوادي (29 عاماً) في المركز التاسع، وانضم إلى فريوتشر قادماً من سموحة مقابل 17 مليون جنيه، أخيراً النيجيري جون إيبوكا في المركز العاشر، وتعاقد معه فريق سيراميكا كليوباترا قادماً من إنبي مقابل 16.5 مليون جنيه.

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