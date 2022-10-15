مدرب «زمالكاوي» يكشف نقاط ضعف ابنه للترجي التونسي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الترجي التونسي بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد الأحد الماضي على حساب نادي الزمالك، لينهي هيمنة الفريق المصري على البطولة القارية بعد حصوله على اللقب في آخر ثلاث نسخ في 2017 و2018 و2019 و12 مرة في تاريخه.

ويدين الترجي بتألقه في البطولة الأفريقية لمدربه المصري باسم السبكي وهو أحد نجوم كرة اليد بنادي الزمالك السابقين كلاعب ومدرب، حيث لعب حارس مرمى بالفريق الأبيض لسنوات طويلة قبل أن يعتزل في 1997 ويتفرغ للتدريب.

الطريف في الموضوع أن مدرب الترجي واجه في نهائي بطولة أفريقيا ناديه الأصلي، وليس هذا فقط ولكن الذي يلعب له ابنه هشام السبكي حارس مرمى فريق الزمالك حالياً، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قام المدرب المصري بكشف نقاط ضعف ابنه للاعبي الترجي، حيث أكد قيس عطية مشرف كرة اليد بالفريق التونسي أن باسم السبكي عرض على لاعبيه نقاط ضعف ابنه، وطلب منهم بين الشوطين مهاجمة حارس مرمى الزمالك من الأطراف وتسديد الكرة فوق رأسه أو تحت قدميه لأنه لا يحسن صدها بهذه الطريقة.

وأضاف عطية الذي كان يتحدث لبرنامج رياضي براديو «شمس أف أم» التونسي قائلاً: فاجأنا السبكي بكلامه للاعبين وقلنا له متعجبين.. ولكن ابنك في المرمى!! فرد باحترافية وثقة: «أنا ترجاوي الآن، لا أعرفه».

وأوضح عطية أن سر سيطرة الترجي على بطولات كرة اليد يكمن في المدرب باسم السبكي الذي نجح في إعادة التوهج للفريق وإلى الساحة الأفريقية بعد غياب 9 سنوات، حيث حصل الترجي على لقبه الأول والأخير في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال في 2013.

وقاد السبكي الترجي للتويج بـ6 ألقاب من أصل 7 راهن عليها في الموسمين الأخيرين، كما ضمن الترجي تأهله للمونديال بعد تتويجه بالكأس العربية، عقب فوزه في المباراة النهائية على الزمالك المصري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز