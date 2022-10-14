الأهلي المصري يتأهل لنهائي عربية السلة

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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نجح رجال الأهلي المصري في التأهل إلى المباراة النهائية لمنافسات البطولة العربية الـ34 لكرة السلة، التي استضافها نادي الكويت الكويتي من 5 أكتوبر الجاري بمشاركة 16 فريقاً عربياً، وتختتم غداً بإقامة المباراة النهائية.

ونجح الأهلي في تعديل تأخره خلال الشوط الأول 55 - 47 لصالح كاظمة إلى فوز 95 ـ 91 ليضرب موعداً مع الفائز من الكويت الكويتي وبيروت اللبناني، على أن يلتقي الخاسر مع كاظمة لتحديد صاحب المركز الثالث.

وشهد مباريات الدور قبل النهائي مجلس إدارة الاتحاد العربي برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي.

وفي نفس السياق رفعت اللجنة المنظمة للبطولة أسعار تذاكر المباراة حتى وصلت إلى 25 دولاراً، بما يعادل أسعار NBA، بالإضافة إلى تعديل أماكن الجالية المصرية من المدرج المقابل للمقصورة إلى المدرج أعلى المقصورة، وهو ما اعترضت عليه جماهير الأهلي قبل المباراة، ورغم ذلك شهدت الصالة جماهير غفيرة لمؤازرة الفريق المصري.

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