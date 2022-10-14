لائحة الدوري المصري تتصدى للعنصرية

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

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أغلقت لائحة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الباب في وجه الأندية التي تستخدم التهديد بالانسحاب من المباريات، ورقة رابحة للضغط من أجل تنفيذ مطالبها، وكذلك تصدت هذه اللائحة الجديدة للعنصرية في الملاعب، والهتافات المسيئة.

ووضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بنداً في لائحة عقوبات الموسم الجديد للدوري الممتاز، الذي ينطلق في 18 الجاري، بتغريم أي نادٍ يهدد بالانسحاب أو يحرض عليه، بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك في خطوة جديدة للحد من ظاهرة التلويح بالانسحاب. وهددت معظم أندية الدوري الممتاز، بالانسحاب في الموسم الماضي، وذلك بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية، وجاء هذا التهديد، رغبة من بعض الأندية، بإبعاد حكام بعينهم عن إدارة مبارياتهم، فضلاً عن رفض أندية أخرى لعب أي مباراة، إلا بعد لعب كل المباريات المؤجلة، والتي تخص الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية (دوري الأبطال والكونفدرالية).

كما تضمنت اللائحة فقرة خاصة عن العنصرية، بأنه إذا علم الحكم بوجود سلوك عنصري من جماهير أحد الفرق، يقوم بإيقاف المباراة، ومطالبة الجماهير بالتوقف، وإذا لم تتوقف، يقوم الحكم بإيقاف المباراة مجدداً، بحد أقصى لمدة 15 دقيقة، مع إخراج الفريقين من الملعب، وإعلام الجماهير مرة أخرى، وفي حالة استمرار السلوك العنصري، يقوم الحكم بإلغاء المباراة، بعد تقييم المخاطر المتعلقة باتخاذ هذا القرار على اللاعبين والجماهير، من خلال التنسيق مع جميع الأطراف.

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