أيمن المبارك رئيساً للمريخ

المصدر: (الخرطوم- حسن فاروق)

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أصدرت لجنة الانتخابات بنادي المريخ، برئاسة علي البلولة قراراً بتشكيل لجنة تسيير للنادي برئاسة أيمن المبارك «أبوجيبين»، وذلك رداً على قرار لجنة الاستئنافات بالنادي التي أعادت حازم مصطفى إلى الرئاسة، وأكد علي البلولة، أن فترة اللجنة تستمر لمدة 60 يوماً، فيما تضم اللجنة مجذوب المجذوب نائباً للرئيس للشؤون المالية، أسامة عبد الجليل نائباً للرئيس للشؤون الرياضية، بدر الدين عبد الله النور، نائباً للرئيس للشؤون القانونية، مرتضى بتري قطاع الجماهير، هيثم كابو القطاع الثقافي والإعلامي، تهاني حامد الصادق مقعد المرأة. فيما ضمت عضوية اللجنة كلاً من الرشيد هاشم سليمان، جعفر سنادة، محمد الفاتح المقبول، عثمان الأمين الشيخ، حسن إدريس، سليمان اللابي، محمد الحافظ.

وتوجد أمام اللجنة مهام عدة منها حل مشكلة الديون، معالجة تسجيل اللاعبين المنتهية فترة قيدهم بالنادي، إكمال ملف المنشآت، التصدي لموضوع مسألة الأختام وتعدد الأنظمة.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت عن نهاية فترة لجنة تسيير حازم مصطفى.

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