كاظمة يلاقي الأهلي المصري والكويت مع بيروت في مربع «عربية السلة» غداً

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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يلتقي غداً «الجمعة» كاظمة الكويتي مع الأهلي المصري، والكويت مع بيروت اللبناني في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة السلة 34 المقامة في الكويت، ويلتقي الفائزان في النهائي المقرر السبت.

وشهدت الأدوار الإقصائية مفاجأتين، الأولى خروج الاتحاد السكندري، أحد المرشحين للحصول على اللقب، من الدور ربع النهائي على يد كاظمة بنتيجة 101 / 106، في مباراة حماسية حقق فيها كاظمة المعادلة الصعبة من خلال الحد من خطورة الاتحاد والتفوق في النقاط، والثانية تفوق بيروت اللبناني على مواطنه الرياضي في دربي لبناني حسمه بيروت 80 / 76، وكانت الحسابات الورقية تشير إلى أن الرياضي سيكون أحد طرفي النهائي لمستواه المتميز ووجود كتيبة من المحترفين.

وفي المقابل لم يجد الأهلي صعوبة في عبور الجهراء الذي عانى من الغيابات قبل المباراة وخرج خاسراً بفارق 40 نقطة، وجاء تأهل الكويت بعد تغلبه على منافسه دجلة العراقي بنتيجة 97 / 79.

لن تكون مواجهة الكويت وصيف النسخة السابقة مع بيروت اللبناني سهلة، إذ يسعى أبناء الكويت لتكرار إنجاز النسخة السابقة، بالتأهل بجدارة إلى النهائي، غير أنه سيصطدم بطموحات منافسه بيروت الذي يسعى لاستعادة أمجاد «السلة اللبنانية» على المستوى العربي، وتبدو مشاركة نجم الكويت وأزرق السلة محمد عدنان غير مؤكدة بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في مواجهة دجلة العراقي.

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