الكويت تلتقي أستراليا والعراق مع الهند في افتتاح تصفيات شباب آسيا

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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تنطلق منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها في أوزبكستان والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمشاركة استراليا والعراق والهند على استاد علي صباح السالم بنادي النصر، وتشهد الجولة الأولى مواجهتي الأزرق الكويتي أمام أستراليا، بينما يلتقي العراق نظيره الهندي.

ويتأهل أول المجموعة إلى البطولة القارية مباشرة، ويدخل صاحب الترتيب الثاني في حسابات باقي المجموعات التي انتهت وفي حال تحقيق 6 نقاط و+4 أهداف يحصد البطاقة الخامسة للمتأهلين بجانب 10 منتخبات تأهلت أوائل المجموعات.

مستقبل الأزرق

ويتطلع الجهاز الفني للأزرق الكويتي بقيادة المدرب الوطني محمد الفيلكاوي إلى تحقيق الفوز الذي يجعله يلامس إحدى بطاقتي التأهل، خاصة بعدما خاض فترة إعداد متميزة خاض خلالها عدد من المباريات التي جعلته يستقر على التشكيلة المناسبة، واختيار طريقة اللعب ونقل التصفيات من البصرة للكويت منحته الأفضلية كونه صاحب الأرض والجمهور، بجانب كونها فرصة لدراسة المنافسين سواء المنتخب العراقي أو الهندي، خاصة أن التصفيات الحالية هى الفرصة الأخيرة لوجود الأزرق في النهائيات الآسيوية بعدما فشل المنتخب الأول والأولمبي والناشئين في التواجد في العرس الآسيوي وخرجت جميعها من التصفيات.

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