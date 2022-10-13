بيراميدز يدشن فريق الكرة النسائية

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

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أعلن نادي بيراميدز في مصر، تدشين فريق كرة قدم للسيدات، بداية من الموسم الجديد 2022 ــ 2023، وقال النادي عبر حسابه على تويتر: يسعدنا الإعلان عن فريق بيراميدز لكرة القدم للسيدات، وتنطلق مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، 4 نوفمبر المقبل، بعد فترة توقف إجباري، دامت نحو 6 أشهر، بعد انتهاء الموسم الكروي في مطلع مايو الماضي، في الوقت الذي تتزامن تلك البداية مع مشاركة فريق سيدات وادي دجلة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إلى إصدار قرار بحرمان أي نادٍ لا يملك فريقاً لكرة القدم النسائية، من رخصته، ومن المشاركة في البطولات التابعة له، لذا، خاطب مسؤولو اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، كل أندية الدوري الممتاز، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك، من أجل تدشين فرق للمشاركة في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل.

ويسيطر فريق وادي دجلة على بطولة كرة القدم النسائية، ويعد هو الفريق الأبرز في مصر حالياً، كونه حقق اللقب 13، بدءاً من انطلاق الدوري موسم 2007 ــ 2008.

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