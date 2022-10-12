السعودية تفاجئ مشجعي كأس العالم قطر بخبر سعيد

المصدر: البيان

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وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم أمس الثلاثاء، على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الالكترونية، الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الالكترونية في وزارة الخارجية، التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022.

والقرار سيسعد حاملي بطاقة المشجع "هيا" الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، حيث يتيح لهم فرصة الدخول إلى السعودية بسهولة. وفقاً لصحيفة "مكة" السعودية.

وتعد بطاقة "هيا" إلزامية على كافة الراغبين في حضور مباريات المونديال، إلى جانب تذاكر المباريات، إذ أنها بمثابة تصريح دخول لقطر ولملاعب المونديال.

وكانت السعودية رحبت بجميع حاملي بطاقة "هيا" لمشجعي مونديال قطر، إذ أعلنت أنها ستتيح لهم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وفقا لعدد من الضوابط، وذلك قبل انطلاق البطولة بـ 10 أيام.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أوضحت في بيان سابق، أن بإمكان حاملي بطاقة "هيا" الحصول على تأشيرة الدخول للإقامة في المملكة لمدة 60 يوما، والدخول والخروج عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة، دون الاشتراط على الدخول المسبق لدولة قطر، بينما يتوجب الحصول على تأمين طبي قبل دخول الأراضي السعودية.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة، التي يشارك بها 4 منتخبات عربية، هي قطر، السعودية، المغرب وتونس.

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