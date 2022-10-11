دعوة مشجع تنزاني لمساندة الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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قدم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال هشام السوباط دعوة لمشجع تنزاني للحضور إلى الخرطوم ومتابعة مباراة فريق الهلال أمام الشباب التنزاني في إياب دور الـ(32) من دوري أبطال أفريقيا، وكانت كاميرا تلفزة لقاء الفريقين قد التقطت احتفال مشجع سيمبا الفريق المنافس للشباب بهدف محمد عبدالرحمن معدلاً به تقدم الشباب، النتيجة التي انتهت عليها المباراة وعززت من حظوظ الهلال في التأهل للمرحلة القادمة.

ودون السوباط، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شاهدتم المشجع التنزاني المناصر لفريق سيمبا، وهو يعبر عن مشاعره الحقيقية الصادقة تجاه الهلال، كانت فرحته بهدف محمد عبدالرحمن واحدة من إيقونات ذلك اللقاء المثير».

وأضاف: «ما قام به هذا المشجع يؤكد عالمية الهلال وجاذبيته وقابليته لكي يكون عشماً يستند إليه هذا السيمباوي، لكي يصنع له السعادة، ويكفي أنه جاء إلى الملعب بيقين الهلال واحتمالية قدرته على تحقيق الانتصار على المنافس التاريخي لسيمبا، نعبر عن سعادتنا بهذا الاجتياح الهلالي، ونقدم الدعوة لهذا المشجع لزيارة السودان، والالتزام بكل ما يكفل له حضور مباراة الإياب من ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان».

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