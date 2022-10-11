لاعب مصري يعتزل في سن 23 عاماً

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

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أعلن محمد عادل «أمو»، لاعب فريق مصر للمقاصة، الذي هبط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم، اعتزاله والاكتفاء بالفترة التي قضاها في الملاعب، وذلك بسبب عدم تعاقد أي فريق معه حتى غلق باب القيد.

وكتب اللاعب عبر حسابه على «فيسبوك» أمس، وقبل غلق باب القيد بساعات قليلة: «ساعات متبقية على غلق باب القيد وأنا لم أتعاقد مع أي فريق على الرغم من توقيعي مع فريقي المصري والإسماعيلي، كنت أتعامل مع الناس بثقة كبيرة ووقعت للمصري وانتظرت صرف الشيكات وكان ذلك قبل أن يتولى إيهاب جلال تدريب المصري ولذلك أخبرت وكيلي أنني مستعد لفعل أي شيء من أجل اللعب مع إيهاب جلال لأنه أكثر من ساعدني في حياتي».

وأضاف «أمو»: «انتظرت أكثر من أسبوعين حتى شعرت بعدم اهتمام من مسؤولي النادي وأخبرت وكيلي أن يبحث عن عرض آخر وأخبرني أن الإسماعيلي يريدني فوافقت، وجلست مع يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي وأخبروني أن أنتظر النقود لمدة 20 يوماً وفي اليوم الأخير من القيد أخبروا وكيلي أنهم لن يتمكنوا من إتمام التعاقد لعدم وجود أموال في النادي».

وأكمل: «تحدثت مع جميع الأندية ولكنهم أغلقوا قائمتهم بالفعل ولذلك قررت ألا ألعب كرة القدم مرة أخرى وأشكر جميع من ساعدني وأشكر فريقي وأتمنى لهم الصعود من جديد وأنا واثق أن ما حدث كان خيراً لي ولكن لأسباب شخصية لن ألعب كرة القدم من جديد».

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